Ethik der Algorithmen - eine Kontrolle ist dringend notwendig. Quelle: colourbox

"Irgendwann in seinem Leben wird jeder Bürger mit Verbraucher-Scoring konfrontiert", urteilt Professor Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Spätestens wenn er einer Schufa-Auskunft zustimmt, um eine Mietwohnung zu bekommen oder beim Mobilfunkvertrag. Dann erhält er eine Note für seine "Kreditwürdigkeit", deren Zustandekommen niemand mehr so richtig überblickt. Errechnet wird diese Note, auch Kreditscore genannt, von Software, die Wissenschaftler unter dem Namen "algorithmische Entscheidungsverfahren" zusammenfassen.