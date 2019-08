Früher sei die "Führungsgarnitur der Volksparteien" immer sehr breit aufgestellt gewesen, so dass sie in der Lage gewesen seien, "sehr weit nach rechts oder sehr weit nach links auszuholen". Damit hätten sie auch Leute angesprochen, die nicht unbedingt zum Kern dieser Volkspartei gehörten, ohne deswegen "in die Fahrwasser entsprechender politischer Kulturen hineingerissen" zu werden. "Diese Fähigkeit geht der jetzt amtierenden Führungsgarnitur der Volksparteien ziemlich ab." Allerdings könne man heute als Volkspartei politisch auch nicht mehr so weit nach links oder rechts ausholen, weil die gesellschaftliche Kontrolle und öffentliche Meinung strikter darauf reagiere.