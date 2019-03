Behandlung in einem Krankenhaus in Caracas. Archivbild

Venezuela steckt in einer tiefen Krise. Nun schlagen Wissenschaftler Alarm, weil in dem Land viele Infektionskrankheiten wieder auf dem Vormarsch sind.



Weil das öffentliche Gesundheitswesen weitgehend zusammengebrochen ist, haben sich Krankheiten, die durch Insekten übertragen werden, wie Malaria und Dengue-Fieber schnell ausgebreitet, berichten sie im Fachmagazin "Lancet". So sei die Zahl der Malariainfektionen von knapp 30.000 im Jahr 2010 auf über 411.000 im Jahr 2017 angestiegen.