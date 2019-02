In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov für das Redaktionsnetzwerk Deutschland befürworteten 68 Prozent der Deutschen die Pläne des Bundesarbeitsministeriums. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) von 2016 könnten 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland von zu Hause aus arbeiten, aber nur zwölf Prozent tun dies auch. Vor allem gut ausgebildete, vollzeitbeschäftigte seien an der Heimarbeit interessiert. In den meisten Fällen scheitert der Wunsch danach aber am Arbeitgeber, heißt es in der Studie.