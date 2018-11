Imelda Marcos wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Archivbild Quelle: Francis R. Malasig/EPA/dpa

Die ehemalige philippinische "First Lady" Imelda Marcos soll ins Gefängnis. Die 89-Jährige wurde wegen Korruption in sieben verschiedenen Fällen zu jeweils mehreren Jahren Haft verurteilt.



Dabei geht es unter anderem um illegale Bankguthaben in der Schweiz. Zudem wurde ihre Verhaftung angeordnet. Während ihrer Zeit als "First Lady" und auch danach machte Imelda Marcos durch einen extravaganten Lebensstil von sich reden. Unter anderem durch ihre Sammlung von mehreren Tausend Schuhen.