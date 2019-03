FIFA-Chef Gianni Infantino

Quelle: ap

Die Aufstockung der WM 2022 in Katar auf 48 Mannschaften rückt immer näher. Das FIFA-Council fällte am Freitag in Miami eine Grundsatzentscheidung. Wird ein passender Co-Gastgeber in der Region gefunden, soll der FIFA-Kongress im Juni die Aufstockung absegnen.



Als Co-Gastgeber kommen geographisch vor allem die Nachbarstaaten Bahrain, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate infrage. Mit diesen Ländern befindet sich Katar seit 2017 aber in einer Art kaltem Krieg. Neutrale Partner in der Region wären aktuell Kuwait und Oman. Die WM läuft vom 21. November bis zum 18.Dezember 2022.