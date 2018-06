Der Bierkonsum während der Fußball-WM ist traditionell hoch. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist aus Sicht von Ärzten und Wissenschaftlern ein potenzieller Dickmacher für Zuschauer und Fans. So warnt die Medizinische Universität Wien davor, während der Spiele vor dem Fernseher zu viele zuckerhaltige Getränke zu trinken.



"An manchen Tagen finden drei Spiele statt. Da lassen sich mit Schorlen statt Limonaden und puren Säften viele Kalorien sparen", sagte die Ernährungswissenschaftlerin Maria Wakolbinger.