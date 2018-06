Auch wenn laut Umfrage viele Chefs nichts gegen Fußballgucken am Arbeitplatz haben - ein Recht darauf gibt es natürlich nicht. Im Einzelfall sollte also jeder nachfragen, ob das in seinem Unternehmen auch gestattet wird. Sonst kann es Ärger geben. Quelle: dpa

Von diesem Donnerstag an wird die Fußball-Weltmeisterschaft wieder Millionen Menschen in Deutschland in ihren Bann ziehen - und zum Teil von der Arbeit abhalten.



Die Chefs gehen mit dem Fußballinteresse ihrer Mitarbeiter aber gelassener um als noch bei der WM 2014: 57 Prozent der Vorgesetzten haben nichts dagegen, wenn die Angestellten die WM bei der Arbeit im Radio verfolgen (2014: 48 Prozent), für 38 Prozent sind selbst TV-Übertragungen am Arbeitsplatz okay (2014: 34 Prozent).



Aber Vorsicht: Es gibt nach wie vor viele Vorgesetzte, die das nicht tolerieren. Und ein Recht darauf, die Fußball-WM am Arbeitsplatz verfolgen zu können, gibt es natürlich nicht.