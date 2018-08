Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der WM-Aus in Russland hat Joachim Löw auch eigene Fehleinschätzungen eingestanden. "Mein allergrößter Fehler war, dass ich geglaubt habe, dass wir mit unserem dominanten Stil durch die Vorrunde kommen. Wenn wir dieses Spiel spielen, müssen alle Rahmenbedingungen stimmen, damit wir dieses hohe Risiko auch tolerieren können. Diese Rahmenbedingungen haben in diesen Spielen bei uns nicht gepasst", sagte der Bundestrainer auf einer Pressekonferenz.



"Es war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren", so Löw.