Bei Nigeria fürchten sie, dass es vor allem einer zeigen könnte. Nach einem durchwachsenen Auftakt gegen Island mit verschossenem Elfmeter und einer apathischen Darbietung gegen Kroatien mit wüsten Kritiken steht Lionel Messi vor seiner vielleicht letzten WM-Chance. Angesichts seiner seit Sonntag 31 Jahre und seiner komplexen, oft unglücklichen Geschichte bei der Nationalmannschaft ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass er 2022 noch mit von der Partie sein wird.



Für ihn wie für seine offensiv so begabte Generation - Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero - gilt, was Sampaoli am Vorabend des Spiels mit dem Mut der Verzweiflung als neue Losung ausgab: "Dieses Spiel ist das erste von fünf Finals."