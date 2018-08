Zwei Leinwände, gespeist von Beamern, drei Monitore und eine gemeinsame Beschallung. Zugegeben, zu Hause wäre es schon komfortabler - mit freiem Blick auf den Bildschirm, und den Kommentator könnte man auch verstehen. Nebenan bekommt ein kleines Mädchen einen Schreikrampf. Will sie in den Sandkasten fünf Meter hinter meinem Stehplatz und darf nicht? Keine Ahnung, aber sie ist echt laut.



Poldi, Schweini, Götze und der ganze Rest, alle sind sie gekommen, um die Mannschaft auf ihrem Weg in die K.o.-Runde zu begleiten. Deutschland-Trikots überall. Perfektes Sommerwetter. Südkorea, steht der Gegner nicht irgendwo ganz hinten vor Albanien in der Weltrangliste? Klare Sache also! Das Summen der Gespräche dominiert: Rechts von mir geht es um die Erlebnisse im letzten Urlaub auf Fuerte, links um Mode und vor mir um die Frage, wann man endlich mal wieder zum Shoppen ins Outlet in den Niederlanden fährt.