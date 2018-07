Die schlappen Auftritte gegen Österreich und Saudi-Arabien hätte der letzte Warnschuss für den Weltmeister sein müssen. Auch hier kam Löws Einsicht zu spät: "Wir haben es nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Wir waren überzeugt, dass es gut wird, wenn das Turnier losgeht, aber das war nicht so." Auf Knopfdruck hat bis heute kaum ein Kicker funktioniert.



Bereits am Donnerstag um zwölf Uhr will eine vollends ernüchterte deutsche Delegation den Rückflug von Moskau nach Frankfurt antreten. Und mit an Bord drängende Zukunftsfragen. "Wir fallen alle in ein Riesenloch", gab Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff noch zu. In seiner neuen Funktion als DFB-Direktor wird der 50-Jährige erstmals als Krisenmanager gefragt sein.