In anderen Fällen scheitert es jedoch schon am vermeintlich Selbstverständlichen – wie dem Gratulatieren des siegreichen Gegners oder dem Trikottausch. Der Kroate Ante Rebic hatte sich vor dem 3:0-Erfolg gegen Argentinien Großes vorgenommen: einem Shirtwechsel mit Weltfußballer Lionel Messi, was branchenintern als Exklusivität gilt. "Ganz ehrlich, ich habe vorher geplant, das Shirt von Messi zu besorgen. Für einen guten Freund, der ein großer Bewunderer von ihm ist", erklärte Eintracht Frankfurts Pokalheld gegenüber dem kroatischen Fußballportal "goal.hr": "Aber die Argentinier haben einen solch schlechten Eindruck hinterlassen, dass ich das Trikot nicht mehr haben wollte." Großes vollbrachte Rebic so "nur" sportlich - mit seinem sehenswerten Treffer zur 1:0-Führung.