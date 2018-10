Wir werden es schaffen. Joachim Löw

Ganz am Ende wurde Joachim Löw noch mit der Bilanz der jüngeren Vergangenheit konfrontiert, wonach drei von vier Weltmeistern nach der Gruppenphase ausgeschieden waren. Wie es dazu kommen konnte, zuletzt 2014 bei Spanien, konnte der Bundestrainer am Sonntagabend in Moskau auf die Schnelle auch nicht näher erklären. Doch ganz sicher war sich Löw dafür mit der Annahme, dass dies seiner deutschen Nationalmannschaft nicht unterlaufen werde. "Wir werden es schaffen", sagte er, als spreche er über eine Gewissheit wie den Sonnenaufgang am nächsten Morgen.