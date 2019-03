Fast schon väterlich verständnisvoll fügt er hinzu: "Sie sind jung und sie sind glücklich." So jung, dass diese Mannschaft nach dem 4:2-Finalsieg über Kroatien am Anfang einer Ära steht und den Doppeltriumph ihrer Vorgänger um Zinedine Zidane nicht nur einstellen, sondern noch toppen könnte.



Bei ihrer Ankunft am frühen Montagabend auf den legendären Champs-Élysées dürfte der Mannschaft ein rauschender Empfang bevorstehen. Das dürfte auch helfen, zu erkennen, was das Team erreicht hat. "Im Moment wissen meine Spieler noch nicht, was es bedeutet, Weltmeister zu sein", sagt Trainer Deschamps, der Frankreich mit seinem Team in einen Freudentaumel versetzte. Die Familien waren mit dabei. "Und Montag feiern wir mit allen Franzosen", kündigt Antoine Griezmann an. Auch die Kroaten wollen heute ihrem Team einen großen Empfang bereiten.