Das DHB-Team bejubelt den Sieg über die Niederlande.

Quelle: dpa

Die deutschen Handballerinnen haben zum Start der WM-Hauptrunde den nächsten Favoriten gestürzt und sind ihrem Olympia-Ziel ganz nahe. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener schlug im japanischen Kumamoto die Niederlande dank einer starken zweiten Hälfte sowie ihrer einmal mehr überragenden Torhüterin Dinah Eckerle mit 25:23 (11:12).



Mit 5:1-Punkten übernahm Deutschland die Führung in seiner Gruppe. Ein weiterer Sieg am Montag gegen den EM-Elften Serbien würde der DHB-Auswahl einen Platz unter den besten sieben Teams und damit die Teilnahme an einem Quali-Turnier für Olympia garantieren.