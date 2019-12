Quelle: dpa

Die deutschen Handballerinnen haben die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier verspielt. Das Team von Bundestrainer Henk Groener verlor bei der WM in Japan das entscheidende Spiel um Platz 7 gegen Schweden nach einer ganz schwachen Leistung mit 24:35 (13:18).



Das deutsche Team präsentierte sich nach einer ansprechenden Anfangsphase völlig von der Rolle. Etliche Fehlwürfe und technische Fehler reihten sich im Angriff aneinander, und auch hinten fehlte im neunten Turnierspiel in 14 Tagen ganz offensichtlich die Kraft. Beste deutsche Werferin war Alicia Stolle mit sechs Treffern.