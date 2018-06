Der Rückzugsort der Nationalmannschaft heißt Watutinki. Quelle: Emile Alain Ducke/dpa

Nach rund drei Jahren Bauzeit ist das WM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Russland bereit. "Alle Bauarbeiten sind abgeschlossen", sagte die Leitung des Spa-Komplexes Watutinki in einem Wald bei Moskau.



Seit 2015 sei für die Weltmeisterschaft gebaut worden. Für die deutsche Nationalmannschaft sei ein ganzer Gebäudekomplex teils renoviert, teils neu hochgezogen worden, sagte eine Sprecherin. WM-Titelverteidiger Deutschland reist am Dienstag nach Moskau.