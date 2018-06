Das Vatutinki-Hotel bei Moskau. Quelle: imago

Nach rund drei Jahren Bauzeit ist das WM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalelf in Russland bereit. "Alle Bauarbeiten sind abgeschlossen", sagte die Leitung des Spa-Komplexes Vatutinki bei Moskau der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2015 sei für die WM gebaut worden. Für die DFB-Elf sei ein ganzer Gebäudekomplex renoviert und neu hochgezogen worden, so eine Sprecherin.



Die DFB-Elf reist am Dienstag nach Moskau. Das Hotel Vatutinki liegt abgelegen umgeben von Wald rund 35 Kilometer südwestlich des Stadtzentrums. Der Gastgeber Russland eröffnet die WM am Donnerstag gegen Saudi-Arabien.