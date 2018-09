"Start list" nennt sich das Papier, das vor jeder WM-Partie in Umlauf kommt. Der Spielberichtsbogen, auf dem alle Protagonisten aufgeführt sind. Eine Rubrik ist gegenüber früher immens angewachsen: Nie hat es für ein einziges Spiel so viele Regelhüter gebraucht wie bei der WM 2018 in Russland. Am Beispiel der Partie Spanien gegen Iran (1:0) sei die Manpower der Referees in ihrer Vielfalt namentlich genannt.