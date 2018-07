Insgesamt vier Mal kam das bei den Turnieren 2010 und 2014 vor, einmal reichte es zu einem 0:0 gegen Frankreich, in den drei weiteren Spielen gegen die Niederlande, gegen Costa Rica und Kolumbien setzte es jeweils Niederlagen. "Wenn der eine fehlt, ist der andere verloren", beschrieb die Zeitung El Observador "das uruguayische Dilemma".



Das droht auch diesmal, weil Cavani wegen eines Blutergusses in der linken Wade sehr wahrscheinlich nicht rechtzeitig fit wird. Doch gleichfalls wissen die Franzosen auch, dass Verweise auf die Vergangenheit immer ein bisschen hinken. Das hoffen sie allein schon in eigener Sache, wegen Frankreichs Gesamtbilanz von nur einem Sieg in acht Spielen gegen Uruguay – und keinem in vier Versuchen bei großen Turnieren.