Bleibt, wenn das mit der Freizeit geklärt ist, eigentlich nur noch die Frage, wo man sich die Spiele der WM anschaut. Public Viewing wäre so eine Möglichkeit. Tatsächlich scheint das Phänomen des Rudelguckens aber längst nicht mehr so attraktiv zu sein wie noch 2006. In vielen Großstädten stehen Massenveranstaltungen in diesem Jahr nicht auf der Agenda. So ist das mit dem technischen Fortschritt: Wandfüllende Fernseher lassen grüßen.



Zusammen in der Kneipe oder zu Hause ist außerdem ganz ohne Sonnenbrand oder Regenschirm. Und überhaupt bequemer. Gerade in den eigenen vier Wänden ein bisschen enger vielleicht und lauter, wenn Gäste zur WM-Party kommen. Was nicht heißt, dass man da die ganze Nacht Fußball-Alarm machen dürfte. WM ist schließlich kein rechtlicher Ausnahmezustand. Wobei, schauen wir auch da noch einmal kurz auf die Anstoßzeiten ... nein, 20 Uhr ist der späteste Start, Halbfinale und Finale starten nachmittags. Da schafft man es selbst im größten Freudentaumel, so bis kurz nach zehn den Lärmpegel runterzuschrauben. Kann also losgehen!