2018 ist das Jahr der Superhelden. Fußball-Fans würden jetzt Namen wie Ronaldo, Messi, Neuer oder James nennen. Cineasten hingegen wissen wovon die Rede ist: Ant-Man oder Captain Marvel. Aber das Kino bietet noch mehr. In den kommenden vier Wochen darf man sich auf Filmstarts wie "Das ist erst der Anfang", "Ocean's 8", "Renegade", "How to Party with Mom" oder auch "Skyscraper" freuen. Was gibt es schöneres, als der Sommer-Hitze für kurze Zeit mit dem Wissen zu entfliehen, dass im Kinosaal garantiert Fußball-freie Zone ist?