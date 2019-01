Eigentlich müssten große Konzerne in Deutschland insgesamt 30 Prozent Steuern zahlen. In Wahrheit sind es aber nur 20, so das Ergebnis einer Studie, die der grüne EU-Abgeordnete Sven Giegold in dieser Woche vorgestellt hat. Das Ergebnis: Große Konzerne könnten öfter als kleinere die Steuerlast senken. In Luxemburg zahlen sie in Wirklichkeit sogar nur zwei Prozent Steuern, obwohl es eigentlich 29 Prozent sein müssten: "Die Menschen haben das Gefühl, es gibt ein Steuerrecht für die normalen Leute. Und ein anderes Steuerrecht für die, die genügend Geld haben, die besten Tricks auszunutzen", sagt Giegold der ZDF-Sendung "Berlin direkt".