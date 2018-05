Das Gesetz schafft eine Klagemöglichkeit von Verbänden gegen Unternehmen. Betroffene Verbraucher können sich anschließen: Sobald die Klage bei Gericht eingereicht und an den Beklagten zugestellt ist, wird sie in einem Klageregister des Bundesamts für Justiz öffentlich gemacht, in dem sich Verbraucher dann eintragen können. So wird der Verjährung vorgebeugt. Dann wird das sogenannte Musterfeststellungsverfahren zwischen Verband und Unternehmen geführt, das mit einem Vergleich oder einem Urteil endet. Im Erfolgsfall bekämen Betroffene maximal das, was auch individuell einklagbar wäre.