Quelle: dpa

"Von einem flächendeckenden Fachkräftemangel in Deutschland kann nicht ausgegangen werden", schreibt die Bundesagentur für Arbeit in ihrer "Fachkräfteengpassanalyse". Die erstellt sie zweimal jährlich, zuletzt im Juli. Auf 230 Arbeitslose kommen derzeit 100 Stellen, die sofort zu besetzen sind. Vor allem in den Bauberufen aber hat sich der Bundesagentur zufolge bundesweit die Lage verschärft. So fehlen immer mehr Aufsichtskräfte des Hoch- und Tiefbaus. An Ingenieuren mangelt es auch in anderen Branchen - die Unternehmen suchen nach Experten im Metallbau und der Schweißtechnik, in der Fahrzeug-, Luft- und Raumfahrttechnik.