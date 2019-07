Denn in den USA ist Trinkgeld kein Dankeschön, sondern Teil des Lohns. Viele Kellner verdienen nur ein paar Dollar die Stunde - den Rest müssen sie mit dem Trinkgeld wettmachen. "You have to tip - Sie müssen Trinkgeld geben", werden Touristen in New Yorker Restaurants bisweilen vorgewarnt. 20 Prozent Trinkgeld bedeuten: Ich war mit dem Service sehr zufrieden. 15 Prozent ist das Mittelfeld, zehn Prozent das absolute Minimum. Manche Restaurants schlagen mittlerweile pauschal das Trinkgeld auf die Rechnung drauf.