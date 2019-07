Das Verwaltungsgericht drängte im Jahr 2016 für die angeordnete Verschärfung des Luftreinhalteplans Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ernstlich zu prüfen und abzuwägen. Die Bezirksregierung gab daraufhin an, ohne Fahrverbote auszukommen. In dem am 1. Februar 2019 in Kraft getretenen Luftreinhalteplan für Düsseldorf sind Fahrverbote weiterhin nicht vorgesehen.