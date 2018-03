Die Problematik des ostdeutschen Kabinettsmitglieds hat nun offenbar die SPD gelöst. Nach ZDF-Informationen soll Franziska Giffey Bundesfamilienministerin werden. Die gebürtig aus Frankfurt an der Oder stammende Verwaltungswirtin ist ein Kind der Wende. In Fürstenwalde hat sie in ihrer Kinder- und Jugendzeit die Folgen des Niedergangs der DDR erlebt. Sie kennt die Probleme der Ostdeutschen aus nächster Nähe und hat einen großen Teil ihres Lebens in Berlin verbracht. Aktuell ist Giffey dort Bezirksbürgermeisterin des bundesweit als Problemkiez bekannten Berlin-Neukölln.