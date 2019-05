Ganz so will das CDU-Fraktionsvize Carsten Linnemann jetzt auch nicht sagen. Spricht dann aber doch von einem "Trainerwechsel", den es in der CDU gegeben habe. Mit neuer Taktik: Angela Merkel müsse als Regierungschefin den Koalitionsvertrag umsetzen. Aber die neue Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer müsse die CDU für die nächste Bundestagswahl vorbereiten. Das Profil der Partei schärfen. Inhaltliche Forderungen nicht der SPD überlassen. Das also sei künftig nicht mehr die Aufgabe der Kanzlerin. Sondern die von Annegret Kramp-Karrenbauer. Trainerwechsel - die teilweise Entmachtung Angela Merkels klingt viel schöner, wenn sie mit einem Begriff aus dem Sport umschrieben wird.