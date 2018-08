Alltag auf deutschen Flughäfen, nicht nur zur Urlaubszeit: Das Flugzeug, mit dem man in den Urlaub starten wollte, verspätet sich um Stunden. Anschlussflüge werden nicht erreicht. Der frustrierte Urlauber verlangt eine Entschädigung. Doch die Fluggesellschaft will nicht zahlen. Was tun? Vor Gericht ziehen oder nachgeben und auf dem Schaden sitzen bleiben?