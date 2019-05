Ich höre mich in einem der Cafés auf der Südstrandpromenade um, in denen Touristen gerne Cappuccino schlürfen und Labskaus verspeisen - ein beliebtes Kartoffelgericht in Norddeutschland, das unter anderem aus Rindfleisch, Matjes und Roter Bete besteht. In den vergangenen Jahrzehnten habe sich die Stadt eher auf die Marine als größten Arbeitgeber konzentriert, erfahre ich. Ab 2012 sei es hier fast ausschließlich um den neuen Jade-Weser-Port, das Containerterminal, gegangen, erzählt mir Olaf Stamsen. Er führt zwei kleine Hotels plus Restaurant an der Südstrandpromenade.