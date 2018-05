Im Mittelpunkt der Ovationen steht allerdings kein Baseball-Profi, sondern Lorenzo Mendoza (52). Und der ist Venezuelas bekanntester Unternehmer und nebenbei auch Sponsor der Baseball-Liga. Einige Wochen lang hielten sich die Gerüchte, dass Mendoza als möglicher Präsidentschaftskandidat bei den umstrittenen Wahlen am 20. Mai antreten werde. Die Opposition blockiert den Urnengang weitestgehend und kritisiert die fehlenden Rechte. Ihre Spitzenpolitiker sind entweder mit einem Berufsverbot belegt, im Hausarrest, in Haft oder im Exil. Mendoza, der bislang keine politischen Ambitionen an den Tag legte, verzichtete trotz der Rufe im Stadion vor ein paar Monaten auf eine Kandidatur.