Der DAX verbuchte einen Wochenverlust von 4,2 Prozent. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Dax hat am Freitag seine Talfahrt beschleunigt. Weiter steigende Anleiherenditen, der starke Euro und ein schwacher US-Börsenstart setzten dem DAX heftig zu. Er schloss unter 12.800 Punkten. Die Gewinne seit Jahresbeginn gingen so komplett verloren. Die gute Situation an der US-Börse im Januar ließ die Anleger kalt.



Mit einem Minus von 1,68 Prozent auf 12.785,16 Punkte schloss der Dax nur knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Das bedeutete einen Wochenverlust von 4,2 Prozent.