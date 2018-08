Canis lupus - Wolf (Archiv). Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsen bleibt Wolfsland Nummer eins in Deutschland. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz wurde jetzt je ein neues Rudel nachgewiesen. Das berichtet das Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen".



Einzelheiten verrät die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes (DBBW). So sind in Deutschland 38 Rudel, 13 Paare und 3 Einzeltiere nachgewiesen. Sachsen zählt 17 Rudel und 4 Paare. Es folgen Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Thüringen, wo ein einzelner Wolf lebt.