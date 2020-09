Hans Hütt hat Begriffe gesammelt, die in den 70er und 80er Jahren in den Duden aufgenommen wurden.

Quelle: dpa

Der Autor Hans Hütt (66) hat zwei neue Bücher über Wörter verfasst, die in diesen beiden Jahrzehnten den Weg in den Duden fanden: "Die 70er - Ein Jahrzehnt in Wörtern" und "Die 80er - Ein Jahrzehnt in Wörtern" sind im Dudenverlag erschienen. Schon im Frühling ging es um die beiden Dekaden davor. Mit jeweils hundert Wörtern stellte der Autor die 50er und 60er Jahre vor. Für Herbst 2020 plant Hütt, der als freier Journalist für Medien wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "taz" und "Freitag" schreibt, einen weiteren Band. "Ob die 90er nächstes Jahr in Angriff genommen werden, hängt von der Resonanz auf die ersten vier Bände ab."