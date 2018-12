Wolfgang Schäuble ist für Friedrich Merz. Daniel Günther für Annegret Kramp-Karrenbauer. Prominente Unterstützer für Jens Spahn sind, noch, rar. Und die 1001 Delegierten? Lassen sie sich davon beeinflussen? Manche sagen offen und mit Kalkül, wen sie zur Nachfolgerin, zum Nachfolger von CDU-Parteichefin Angela Merkel am Freitag wählen wollen. Manche halten sich bedeckt. Am liebsten wäre den meisten wohl eine Mischung: eine Parteichefin, ein Parteichef so erfahren wie Annegret Kramp-Karrenbauer, rhethorisch so schlagfertig wie Friedrich Merz und so jung wie Jens Spahn.