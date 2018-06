Bei der Migration wollen beide Parteien die Ankünfte stoppen. Die Abschiebungen von rund 500.000 "Illegalen" habe "Priorität". Statt für die Unterbringung der Migranten soll das Geld für Rückführungen ausgegeben werden. Zudem wollen sie die Dubliner EU-Verträge neu aushandeln. Diese besagen, dass Migranten dort Asyl beantragen müssen, wo sie erstmals die EU betreten haben. An Italiens Küsten kamen seit 2014 mehr als 630.000 Migranten über das Meer an. Die Stimmung im Land ist daher immer ausländerfeindlicher geworden und der Frust mit der EU immer größer, die es versäumt hat, die Migranten in ganz Europa umzuverteilen. Lega-Chef Matteo Salvini wird wohl in das Innenministerium einziehen. Noch in der Nacht zum Freitag kündigte er an, Migranten "wieder nach Hause zu schicken". Italien werde in Europa nun nicht mehr in der zweiten Reihe stehen und in Brüssel um Geld betteln, verkündete er. "Ich will, dass Italien wieder Protagonist in Europa ist."