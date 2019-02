Die in ihrer letzten Hochburg im Osten Syriens eingekreisten Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat wollen sich nicht ergeben. Stattdessen verhandelten die mehr als 300 Kämpfer über freies Geleit in die von anderen Rebellen kontrollierte Provinz Idlib im Nordwesten des Landes, sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Person am Montag. Als Druckmittel haben sie mehrere Hundert Zivilisten in ihrer Hand, teils ihre Angehörigen, teils möglicherweise aber auch Geiseln.



Die kurdisch geführten und von US-Luftangriffen unterstützten Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) belagern den IS seit Tagen in dessen letzter syrischer Bastion, dem Dorf Baghus nahe der irakischen Grenze. Die in Großbritannien beheimatete Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, eine Forderung der Rebellen nach einem Abzug ins Nachbarland Irak sei bereits abgelehnt worden. Der von US-Präsident Trump angekündigte endgültige Sieg gegen den IS in Syrien könnte angesichts der Pattsituation in Baghus noch auf sich warten lassen. Die SDF wollen nicht für ein Massaker an den Zivilisten dort verantwortlich sein. Stattdessen begannen sie Verhandlungen mit dem IS.



