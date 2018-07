heute.de: Was für ein Pfand soll das sein? Für die Unionsparteien ist doch der Koalitionsvertrag nicht mal das Papier mehr wert, auf dem er gedruckt wurde.



Florack: Das kann man so nicht sagen. Die CSU hat sich taktisch klug für die Zuspitzung des Streits einen Punkt ausgesucht, der nicht im Koalitionsvertrag geregelt ist. Das Paradoxe an einem Koalitionsvertrag ist doch, dass ihn alle wie eine Monstranz vor sich hertragen. Aber manchmal ist eine solche Übereinkunft wirklich nicht mehr das Papier wert, auf dem sie steht, wenn sich die Umstände geändert haben. Da kann man nicht mehr allein auf den Vertrag pochen, sondern muss flexibel sein.