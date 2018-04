"Opel vor schweren Zeiten" lautet der Titel einer Analyse des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer, Chef des renommierten CAR-Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen. Der Marktanteil von Opel schwindet in hoher Geschwindigkeit in Zeiten, in denen viele Konkurrenten von einem Verkaufsrekord zum nächsten eilen. PSA-Konzernchef Carlos Tavares spiele mit "hohem Einsatz und damit sehr hohen Risiken. In einer solchen Situation ist es leicht möglich, dass eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt" werde. Das ist das letzte, was die Opelaner in der jetzigen Situation gebrauchen können.