Dhamar liegt Südwesten des Jemen.

Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Bei dem Luftangriff auf ein als Gefängnis genutztes Gebäude im Jemen sind am Wochenende vermutlich bis zu 130 Gefangene ums Leben gekommen - weit mehr als bislang angenommen. Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) wurden in dem Gebäude in Dhamar im Südwesten des Landes etwa 170 Menschen gefangen gehalten.



Zunächst war von etwa 60 Toten die Rede gewesen. Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis erklärte, in dem Gebäude seien Drohnen und Raketen gelagert worden.