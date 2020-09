Ein Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht. Symbolbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Im Ruhrgebiet ist die Polizei zu einer Großrazzia in sechs Städten ausgerückt. Laut Polizei Oberhausen gab es 31 Durchsuchungen. 20 Einsätze davon waren in Oberhausen. Die Beamten äußerten sich zunächst nicht zu den Hintergründen. Dem WDR zufolge zielte die Aktion auf gewalttätige Fußballhooligans ab.



Entsprechende Berichte könne die Polizei weder bestätigen noch dementieren, sagte ein Sprecher. Es habe aber zuletzt Vorfälle mit Hooligans gegeben. Weitere Razzien gab es in Essen, Wesel, Bochum, Borken und Duisburg.