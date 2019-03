heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Im Stadtzentrum von Stockholm ist ein Bus explodiert und in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer sei dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Schwere seiner Verletzungen war zunächst unklar. Es sollen keine Passagiere an Bord gewesen.



Die Polizei geht von einem Verkehrsunfall aus und nicht von Terrorismus. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Den Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Explosion in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs im Stadtteil Norrmalm.