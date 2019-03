Die Türkei wurde von einem Erdbeben erschüttert. Archivbild.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat am Morgen den Südwesten der Türkei erschüttert. Die Katastrophenschutzbehörde AFAD meldet, das Zentrum lag im Bezirk Acipayam. Es gab kleinere Folgeerschütterungen in derselben Gegend.



Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu gab es keine größeren Schäden oder Opfer. Die Türkei gilt als besonders erdbebengefährdet. Bei dem schlimmsten Beben in der jüngeren Vergangenheit waren in Istanbul 1999 mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen.