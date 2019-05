Victor Vescovo - Tiefseetaucher

Quelle: Reuters

Ein US-Abenteurer ist eigenen Angaben zufolge zu einem der tiefsten Punkte der Erde getaucht und hat dort Müll gefunden. Victor Vescovo berichtete davon, dass er mehrmals mit einem Spezial-U-Boot in den Marianengraben im Pazifik getaucht sei, unter anderem 10.928 Meter tief. Es könnte sich dabei um den tiefsten Tauchgang eines Menschen handeln.



Dabei habe er Müll gefunden. "Es ist nicht ganz klar, was es war, aber es war sicher von Menschenhand gemacht", sagte der 53-Jährige in New York.