Bei einem Brand in einem Hospiz in Polen sind vier Menschen ums Leben gekommen, 22 weitere wurden verletzt. Das Feuer sei gegen drei Uhr morgens in dem Heim in Chojnice in der westpolnischen Woiwodschaft Pommern ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr laut Nachrichtenagentur PAP mit.



Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer in einem der Hospiz-Räume ausgebrochen und durch einen Patienten ausgelöst worden, der eine Zigarette geraucht habe, sagte ein Sprecher der Polizei dem Fernsehsender TVN24.