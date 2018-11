Clarkson: Seit dem Vertrag von Maastricht 1992 gab es immer Konfliktstoff zwischen unterschiedlichen Teilen der Europäischen Union. In den 1990er Jahren führten der Umgang mit den Jugoslawienkriegen und die daraus entstehenden Flüchtlingswellen zu Auseinandersetzungen gerade zwischen den Deutschen und den Franzosen. Seit 2008 erzeugt die Eurokrise starke Spannungen innerhalb der Union. Die EU hat immer überleben können, weil die wirtschaftlichen und politischen Systeme der jeweiligen Mitgliedsstaaten so ineinander verwoben sind, dass eine fundamentale Spaltung alle Staaten in eine existentielle Krise stürzen würde. Ob das aber auch in Zukunft immer so weitergehen wird, ist nicht ausgemacht.