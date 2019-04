"Was für eine Schnapsidee, das geht doch nicht, sagte unsere Familie in Deutschland. Was für eine tolle Idee, sagten unsere Freunde in New York." Christina Horsten lacht. Damals war der 36-Jährigen allerdings gar nicht zum Lachen zumute. Als sie nach der Geburt ihrer Tochter aus dem Krankenhaus in ihre Wohnung an der Upper Eastside kam, lag das Kündigungsschreiben im Briefkasten. Die Hausbesitzerin wollte kein Babygeschrei. Christina und ihr Mann Felix zogen vor Gericht und einigten sich am Ende mit ihrer Vermieterin. Ausziehen mussten sie trotzdem. Nach langem Suchen fanden sie eine einigermaßen bezahlbare Wohnung in Brooklyn. Allerdings stieg die Miete dort innerhalb eines Jahres um 400 Dollar. "Das konnten wir uns einfach nicht leisten - also standen wir wieder auf der Straße."