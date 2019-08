Brinkhaus (CDU) mahnt die Koalitionäre zur Eile.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Bundesregierung aufgefordert, den Kompromiss der Koalitionsspitzen für bezahlbares Wohnen und mehr Wohnraum rasch umzusetzen. "Ich erwarte, dass sie mit Hochdruck an den Gesetzentwürfen arbeiten, damit wir im Bundestag noch in diesem Jahr weiterkommen", sagte Brinkhaus in Berlin.



"Mit dem Wohn- und Mietpaket setzen wir unsere intensive Arbeit fort, damit die Mieten nicht ins Uferlose steigen und vor allem mehr gebaut wird", so Brinkhaus.